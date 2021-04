Serie TV: per il mese di Aprile Netflix ha in serbo delle novità mozzafiato

Esattamente un giorno fa siamo entrati nel mese di Aprile lasciando alle spalle la stagione invernale, che, come nel 2020 ci ha visti tutti a casa. Per fortuna, anche stavolta ci hanno pensato le serie tv di Netflix e tante altre piattaforme a sostenerci. Dunque, dopo Ragnarok, Tomorrow, Locke & Key, Sex Education, Messiah, e Dracula, ora è tempo dei nuovi arrivi per la primavera. Entrando nel vivo dell’elenco, troviamo Tenebre e Ossa, nella quale delle forze oscure cospirano contro la cartografa orfana Alina Starkov, dotata di un potere speciale. La serie arriverà il 23 aprile.

Serie tv, (e non solo) dal catalogo di aprile 2021

Netflix non ha di certo lasciato indietro i film. Ecco quindi l’elenco di serie tv e lungo metraggi in uscita per il mese di aprile.

Giovedì 1 aprile

Prank Encounters

I vestiti raccontano

Venerdì 2 aprile

Madame Claude (film)

The Serpent

Mercoledì 7 aprile

Snabba Cash

The Wedding Coach – Come organizzare un matrimonio perfetto

Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo

Venerdì 9 aprile

Night in paradise (film)

Thunder Force (film)

Mercoledì 14 aprile

Papà, non mettermi in imbarazzo!

Giovedì 15 aprile

Ride or Die (film)

Venerdì 16 aprile

Arlo il giovane alligatore (film)

Domenica 18 aprile

Luis Miguel

Mercoledì 21 aprile

Zero (serie tv)

Venerdì 23 aprile

Tenebre e ossa (serie tv)

Giovedì 29 aprile

Yasuke (serie tv)