L’operatore telefonico TIM ha deciso di prorogare fino alla fine di maggio alcune offerte coupon della serie TIM Sprint. Queste ultime, in particolare, sono rivolte in maniera esclusiva soltanto ad alcuni amici e parenti dei dipendenti dell’operatore e sono attivabili solo online.

Prorogate le offerte coupon di TIM Sprint a partire da 7,99 euro al mese

Come già accennato, sono state prorogate alcune offerte coupon appartenenti alla serie TIM Sprint. Nello specifico, sarà possibile attivare queste ultime fino al 31 maggio 2021 e per farlo sarà necessario utilizzare il codice o il link fornito dal parente o dall’amico dipendente dell’operatore telefonico. Di seguito vi riassumiamo le offerte in questione.

TIM Sprint One

Con un costo mensile di 7,99 euro, questa offerta propone minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico internet. Per poterla attivare, bisogna provenire da Iliad e dagli operatori virtuali tranne Kena Mobile, Lycamobile e ho Mobile.

TIM Sprint Two

Questa offerta è rivolta agli utenti provenienti dagli operatori virtuali ho Mobile e Lycamobile. Al costo di 9,99 euro al mese sarà possibile utilizzare minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet.

TIM Sprint Three

Quest’ultima offerta è dedicata a tutti gli utenti proveniente da Vodafone, WindTre, Kena Mobile e Very Mobile. Ad un costo mensile di 11,99 euro si potranno avere minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet.

Vi ricordiamo che per attivare queste offerte non vi è costo di attivazione e il primo mese viene offerto con inclusa la spedizione della scheda SIM direttamente a casa.