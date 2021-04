Android: i titoli a pagamento gratis solo per oggi sul Play Store

La concorrenza tra i vari sistemi operativi continua ogni giorno a colpi di grandi innovazioni. A battere costantemente tutti ci pensa proprio il sistema operativo di Google che prende il nome di Android, il quale resta dedicato ai dispositivi mobili. Durante gli ultimi anni sono state tante le aggiunte che questa piattaforma ha concesso ai suoi utenti che ad oggi sono entusiasti di ciò che hanno.

Ci sono infatti tante funzionalità esclusive che nessun altro sistema operativo utilizza.inoltre i numeri volgono nettamente a favore del robottino verde, il quale con oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo risulta il sistema operativo più usato. Anche Microsoft e Windows sono stai battuti. Il merito è anche della versatilità e delle possibilità che Google ha scelto di conferire ai suoi clienti. Utilizzare infatti uno smartphone Android anche per lavori da effettuare sul desktop risulta ormai molto semplice. Inoltre c’è da dire che la versatilità di cui gode questa piattaforma mobile non è in dotazione a nessun altro sistema operativo. Il tutto è possibile grazie anche alla presenza del Play Store di Google, all’interno del quale proprio in questi giorni ci sono i saldi.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: gli utenti ora possono scaricare gratis tutti questi titoli a pagamento

La solita lista ma con titoli diversi: anche oggi potete scaricare gratis diversi contenuti a pagamento del Play Store: