Dopo il sucesso ottenuto con Breaking Bad Brian Cranston torna sul piccolo schermo con Your Honor. Breaking Bad è senza dubbio uno dei prodotti per il piccolo schermo più belli e coinvolgenti degli ultimi anni; uno dei grandi meriti dello show però è quello di aver dato il giusto risalto a un attore della caratura di Cranston. Adesso l’attore si è cimentato in un’altra performance che sembra ricalcar i livelli di Walter White.

A onor del vero Cranston andrebbe ricordato anche per altri ruoli di spessore; uno su tutti non può non essere citato, Hal Wilkerson, capo famiglia nella serie dei primi anni duemila Malcolm in The Middle, senza dubbio uno dei prodotti migliori dei sui tempi.

Your Honor: Bryan Cranston si conferma in gigante

Adesso, dopo aver indossati i panni del padre di famiglia e del produttore di metanfetamine, è il turno di vestire i panni del giudice. Michael Desiato, questo il nome del protagonista, è un giudice che si troverà a dover scendere a patti con la criminalità organizzata per tentare di salvare il proprio figlio. La serie TV è carica di suspence e colpi scena e, siamo sicuri, vi terrà incollati allo schermo

Il focus della storia si concentra sulla moralità dei personaggi e su cosa sei disposto a sacrificare per salvare una persona cara. Per vedere la serie, potete sintonizzarvi sul canale satellitare Sky Atlantic o in alternativa sottoscrivere un abbonamento al servizio di streaming NOW TV. Your Honor è senza dubbio una serie da non perdere per tutti i fan dell’attore americano.