Dopo una serie di indiscrezioni, Xiaomi una settimana fa ha comunicato ufficialmente la sua intenzione di entrare nel settore delle auto elettriche. Il progetto del colosso cinese prevede un investimento di ben 10 miliardi di dollari in 10 anni.

Al momento dell’annuncio non erano stati forniti particolari dettagli. In precedenza si era parlato di un possibile accordo con Great Wall Motors per l’utilizzo delle sue fabbriche ma da questo punto di vista non era arrivata alcuna conferma. Ecco maggiori dettagli.

Xiaomi: la sua auto elettrica potrebbe essere un SUV

All’interno di un video su Douyin, sostanzialmente la versione cinese di TikTok, Lei Jun ha fatto sapere che il veicolo sarà una berlina o un SUV. Il design sarà scelto in base al gradimento del pubblico. Infatti, attraverso il suo profilo su Weibo, il CEO di Xiaomi ha lanciato un sondaggio per capire le preferenze degli utenti da cui è emerso che le berline e i SUV sono le opzioni preferite (la berlina ha ottenuto più voti). L’autovettura sarà venduta ad un prezzo compreso tra i 15.000 e i 45.000 dollari. Si tratta di una forchetta molto ampia che fa capire, comunque, che il veicolo non sarà low cost.

Anche su questo punto è stato effettuato un sondaggio con gli utenti che, ovviamente, hanno espresso la loro preferenza sulle fasce di prezzo più basse. Il CEO di Xiaomi ha condotto altri sondaggi su ulteriori aspetti chiave del suo futuro veicolo a batteria. Per esempio, se il modello dovrà utilizzare il marchio Xiaomi o uno differente. La maggior parte delle persone ha espresso la preferenza per l’utilizzo del marchio Xiaomi.

Si tratta nel loro complesso di alcune prime informazioni interessanti che permettono di far capire la direzione che prenderà la società nello sviluppo della sua autovettura a batteria. La strada per arrivare al debutto della prima auto Xiaomi è ancora molto lunga e la società dovrà superare diversi ostacoli. In ogni caso, il CEO ha dichiarato che il progetto è già in corso di sviluppo e alcuni elementi dell’autovettura sono già stati definiti. Non rimane che attendere ulteriori novità da parte della società su questo ambizioso progetto.