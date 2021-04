Indiscusso è il successo che ha riscosso la serie TV Netflix tutta italiana Suburra. Una trama davvero avvincente che ha saputo emozionare, ma anche letteralmente infiammare il pubblico. Colpi di scena uno dopo l’altro e un racconto mai banale sono le lodi espresse dagli esperti per questo titolo. Ecco perché tutti si chiedono come è possibile dichiarare una cosa del genere! Cosa? Vediamo tutti i dettagli che non faranno certo piacere ai fan.

Suburra: continuano le brutte notizie

Continuano le brutte notizie per uno dei titoli italiani più apprezzati. Confermato il tweet di Netflix che annunciando la terza stagione di Suburra. Così scriveva: “Sul trono di Roma c’è posto per un solo re. #Suburra 3, l’ultima stagione. Prossimamente”.

L’anteprima poi sarebbe uscita il 30 ottobre 2020. Ma come si può dichiarare una cosa del genere riguardo a Suburra! Tutti si aspettavano una quarta stagione e invece viene confermato quanto scritto in questo post su Twitter. Nessun sequel e niente spin-off per questo titolo. Una decisione già presa dalla produzione e che ora sta mantenendo. Dopo 24 episodi la serranda si chiude senza se e senza ma. Non sono valsi a far cambiare idea nemmeno i commenti di apprezzamento sulla sceneggiatura e sulla colonna sonora.

Tutto rimane così com’è anche in futuro. Con Suburra 3, dopo il risveglio dal coma di Manfredi, capo clan degli Anacleti, si attuano le tristi conseguenze alla tragica morte di Lele che aveva deciso di togliersi la vita. Si mescolano le carte e la trama raggiunge i livelli più alti di attenzione da parte dei fan. Tutti i personaggi principali cambiano il loro ruolo di potere e i colpi di scena sono uno dietro l’altro.

Comunque la sentenza resta invariata e Suburra 4 non si farà. Purtroppo non c’è nemmeno un’idea o un dubbio. Neanche un piccolo abbozzo di trama o una spensierata immaginazione per come la storia possa continuare. Niente di tutto ciò. Non resta quindi che sedersi comodi e “spararsi” queste 4 serie TV su Netflix che sono una vera e propria rivelazione.