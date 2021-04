La casa automobilistica Skoda ha da poco svelato una nuova versione della sua quarta generazione di Skoda Octavia. Si tratta della nuova SportLine la quale, come già suggerito dal nome, offre un design e un look più sportivo ed è caratterizzata da alcuni dettagli in colorazione nero lucido.

Ufficiale la versione SportLine della quarta generazione di Skoda Octavia

Come già accennato, la nuova versione SportLine della Skoda Octavia si contraddistingue per un design più particolare e sportivo. Troviamo la presenza di alcuni dettagli in colorazione nera lucida, come ad esempio il diffusore posteriore, il logo della casa automobilistica sulla parte posteriore e la cornice della calandra. Sono inoltre presenti i cerchi in lega Pulsar a scelta tra 17, 18 o 19 pollici sempre in questa particolare colorazione.

Anche il look dell’interno della vettura è sempre sportivo e particolare. Sono presenti sedili sportivi con rivestimento in tessuto ThermoFlux traspirante e con poggiatesta integrati, i battitacco anteriori con la scritta Octavia e un volante sportivo multifunzione a tre razze con badge SportLine. Oltre a questo, abbiamo in dotazione anche diversi sistemi di sicurezza. Tra questi, ci sono Turn Assistant, Collision Avoid Assistant e Crew Protect Assistant.

Per quanto riguarda le performance su strada, la nuova Skoda Octavia SportLine è disponibile in diverse versioni, ad esempio con un motore a benzina mild hybrid da 110 CV e da 150 CV, una versione ibrida plug-in da 205 CV e una versione a metano G-Tec 1.5 da 131 CV.

La casa automobilistica Skoda non ha ancora reso noti i prezzi di vendita e la disponibilità per il mercato italiano.