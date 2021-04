Si dice che Reddit stia lavorando per incorporare chat vocali gestite da moderatori sulla sua piattaforma. Una persona ha riferito alcuni dettagli della questione in un rapporto di Friday Mashable. In un’intervista, la fonte ha descritto lo sviluppo come confidenziale ed ancora nelle sue fasi iniziali.

Se questa funzione di chat vocale vedrá mai la luce, è probabile che verrá rilasciata sotto forma di “power-up” di Reddit, un’iniziativa che la societá ha rilasciato lo scorso anno per sperimentare nuove funzionalitá basate su abbonamento specifici per singoli subreddit.

Reddit potrebbe presto iniziare i test della sua funzionalitá

Nel suo annuncio iniziale, Reddit ha elencato diversi esempi di queste funzionalitá, come la capacitá di “caricare e trasmettere in streaming video di altá qualitá, limiti di file video raddoppiato e GIF incorporate nei commenti”. I subreddit possono sbloccare questi vantaggi dopo che un numero sufficiente di membri abbia acquistato abbonamenti di potenziamento mensili.

“Il nuovo esperimento aiuta a creare un framework che ci consente di aggiungere funzionalitá per i subreddit”, ha dichiarato Reddit ad agosto. La piattaforma potrebbe voler mantenere il segreto sulla nuova funzionalitá dato il caos generato con l’introduzione delle chat room l’anno scorso. TLDR é arrivato sul social con pochi avvertimenti e zero possibilitá di moderazione, poiché i moderatori non potevano disattivare le chat o controllarle.

Nel frattempo, Clubhouse ha ispirato diverse societá dal suo lancio nel marzo 2020, con Twitter, LinkedIn, TikTok e Facebook che introdurranno le loro funzionalitá di chat audio al piú presto. Twitter ha giá rilasciato una piattaforma beta chiamata “Spaces”, mentre Facebook ha iniziato i beta test sulla sua piattaforma di domande e risposte chiamata “Hotline”.