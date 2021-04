Postepay e truffe: cosa si rischia e perché la più bersagliata è Poste Italiane

Purtroppo, nonostante i sistemi di sicurezza e le varie regole siano ben stabiliti, ogni giorno si rischia di finire nella rete dei truffatori. Gli inganni e appunto le truffe, sono ormai diventati un’abitudine per tutti coloro che si relazionano al mondo della finanza.

L’azienda più bersagliata del settore resta senza dubbio Poste Italiane insieme alla sua soluzione più gettonata che è la Postepay. In molti credono erroneamente che tutto ciò accada a causa dei sistemi di sicurezza adottati dalla celebre banca. In realtà non è così, ma il tutto continua a ripetersi per via della grande diffusione delle carte prepagate del gruppo. I tentativi di phishing infatti possono andare a segno con molta più probabilità vista la grande mole di utenti. Durante gli ultimi giorni un nuovo messaggio starebbe diffondendo il panico. Lo scopo sarebbe solo ed esclusivamente quello di accedere ai conti per svuotarli.

Postepay: il nuovo messaggio sembra arrivare da Poste ma non è così

Gentile utente

Con la presente email, ti informiamo che la tua utenza e le funzioni del tuo conto Intesa sono state temporaneamente disabilitate. Abbiamo applicato queste restrizioni sul tuo conto perchè hai raggiunto una soglia di attività che richiede la verifica obbligatoria di alcune delle tue informazioni

Non potrai più prelevare denaro o effettuare pagamenti con la tua carta se non procedi con l’aggiornamento del tuo profilo Online Banking.

Puoi effettuare l’aggiornamento del tuo profilo sul nostro sito, cliccando sul link seguente:

LINK: AREA CLIENTI POSTEPAY

Ti ringraziamo per la tua collaborazione!

Assistenza Clienti Postepay