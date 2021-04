Molto spesso, gli operatori telefonici aumentano i prezzi a tutta forza, facendo delle rimodulazioni che sono più o meno consistenti nelle loro offerte. Fortunatamente, però, non tutti i gestori utilizzano questa tipologia di tecnica: infatti, c’è Iliad che non la mette in pratica sin dall’inizio della sua ascesa, quindi “no” categorico alle rimodulazioni. Ma scopriamo di seguito a quanto ammonta il prezzo totale delle nuove tariffe offerte da TIM, Vodafone e Tiscali.

Operatori telefonici: le rimodulazioni di TIM, Vodafone e Tiscali

Incominciamo parlando subito di TIM. I clienti dell’operatore telefonico italiano hanno avuto il dispiacere di pagare obbligatoriamente in più 1,90 euro al mese. Anche in questa situazione, il gestore sembra che abbia messo a disposizione dei suoi clienti un’opzione a scelta gratuita, tra minuti illimitati o 20 Giga Extra, tutti da spendere sulla rete 4G.

Passiamo a Tiscali. Il piano tariffario del gestore ha visto un suo corposo aumento: parliamo ben 2,99 euro al mese. Fortunatamente, però, in cambio ha offerto 1 ora di chiamate aggiuntive, 10 SMS e 1 Giga di traffico dati in 4G LTE.