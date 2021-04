Google Stadia estende il catalogo di giochi Gratis disponibili per quanto riguarda gli utenti aderenti al circuito Pro. Altri quattro titoli famoso vanno ad arricchire il già vasto assortimento di titoli. Quelli in arrivo per Aprile 201 sono entusiasmanti, se non altro per la segnalata presenza di Resident Evil 7. Ma non è il solo. Scopriamo insieme quali sono le novità videoludiche migliori del momento.

Resident Evil 7 in arrivo Gratis per Google Stadia, ma non solo

Mentre si annunciano incredibili novità per Google Stadia Android, l’occhio cade sulla notizia inerente le nuove offerte gaming riservate agli utenti. In attesa del porting di RE Village con il preorder di Stadia Premier Edition è stato annunciato l’arrivo del vecchio survival horror che ha appassionato milioni di utenti in tutto il mondo. Gli abbonati alla versione Google Stadia Pro possono mettere le mani sull’ambito titolo in questione che si aggrega anche alle seguenti ed altrettanto allettanti proposte:

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated

Ys VIII: Lacrimosa of Dana

Pikuniku

La versione RE7 in questione è quella con i DLC Completi usciti a seguito del lancio. Ys VIII: Lacrimosa of Dana, grande esempio di JRPG Classic è davvero incisivo e come il precedente altrettanto famoso. Lo sono meno gli altri ma non per questo meno divertenti.

A tutto questo bisogna doverosamente aggiungere anche le concessioni gratuite per gli utenti Standard che ottengono: Hitman: Starter Pack, che consente di vivere la missione tutorial del capitolo iniziale ed alla Nightcall di Hitman 2, comprese tutte le sfide.

Per concludere, questi sono i titoli in arrivo per Stadia: