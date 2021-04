Tante sono le novità che ci attendono al varco della nuova versione di Google Stadia per Android. Ad anticipare la carrellata di opzioni di ultima generazione sono le informazioni pervenute in redazione dopo l’analisi dell’ultima versione numero 3.9 della quale è stato effettuato un teardown per mano della nota testata online straniera 9to5google.com. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Google Stadia Android introduce sensibili modifiche per gli utenti

Mentre grandi voci convergono all’unisono verso la conferma del fallimento della piattaforma il team di Mountain View replica rilasciando un aggiornamento Google Stadia piuttosto interessante. Come si è evinto dalle dichiarazioni delle fonti, infatti, avremo quanto segue:

Gameplay touchscreen : servizio di giochi in streaming Google cambia offrendo la possibilità di giocare utilizzando il touch dello schermo. Pochi dubbi al riguardo, sebbene nessuno possa confermare un porting simile anche per la controparte iOS.

: servizio di giochi in streaming Google cambia offrendo la possibilità di giocare utilizzando il touch dello schermo. Pochi dubbi al riguardo, sebbene nessuno possa confermare un porting simile anche per la controparte iOS. Note giocatore : funzione che consente agli utenti Stadia di inserire delle note relative agli altri players.

: funzione che consente agli utenti Stadia di inserire delle note relative agli altri players. Pulsanti player : lettore arricchito con nuovi pulsanti che consentono di andare avanti o indietro di 5 secondi.

: lettore arricchito con nuovi pulsanti che consentono di andare avanti o indietro di 5 secondi. Chat di gruppo : chat di gruppo in arrivo sull’app Android. La versione 3.9 include nuovi riferimenti aduna sezione che media tra le opzioni “Amici” e “Messaggi” nel pannello social.

: chat di gruppo in arrivo sull’app Android. La versione 3.9 include nuovi riferimenti aduna sezione che media tra le opzioni “Amici” e “Messaggi” nel pannello social. App Android TV: il codice pare confermare che l’app per Android TV è in arrivo. A quanto pare consentirà di accedere a più profili allo stesso tempo oltre che navigare nello store Stadia ed effettuare acquisti direttamente dal proprio Smart TV.

“Gioca senza utilizzare il controller toccando, scorrendo e / o pizzicando gli elementi sullo schermo. È comunque possibile collegare un controller tramite Bluetooth, USB o il codice di collegamento nella schermata iniziale”.