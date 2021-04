Il volantino promette all’utente enormi possibilità di risparmiare sui vari acquisti effettuati, riuscendo nel contempo a raggiungere tantissime occasioni ed un risparmio generalmente migliore delle più rosee aspettative, o di quanto le concorrenti siano in grado di offrire.

La campagna promozionale si discosta dallo Speciale Multimediale o dall’offerta tech, sebbene comunque risulti essere sempre disponibile solamente nei punti vendita fisici, e non sul sito ufficiale, con scorte non limitate, quindi l’utente potrà anche recarsi negli ultimi giorni di validità della stessa, per godere ugualmente degli sconti.

Esselunga: quante occasioni per gli utenti

Lo smartphone su cui Esselunga ha creato interamente la propria campagna promozionale, è il Realme 7i, un modello da poco lanciato sul mercato nazionale, e caratterizzato da un prezzo relativamente basso, corrispondente per l’appunto a soli 149 euro.

La scheda tecnica è chiaramente direttamente proporzionale alla qualità generale dello stesso, parliamo quindi di un display IPS LCD di bassa risoluzione, un processore octa-core con affiancati soli 4GB di RAM, tutto risollevato da una batteria da ben 6000mAh per una durata quasi infinita. La memoria interna, pari a 64GB, può essere incrementata mediante l’inserimento di una microSD, nell’alloggiamento preposto per questo scopo.

Il volantino Esselunga chiaramente soddisfa anche gli utenti che vorrebbero acquistare un elettrodomestico, si possono trovare prezzi decisamente bassi su alcuni modelli di televisori di ultima generazione o prodotti per la casa in generale. I dettagli della campagna li potete trovare elencati direttamente nell’articolo.