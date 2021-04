Vodafone conferma anche in primavera il suo bonus internet legato alle offerte per la Fibra ottica e all’acquisto di un tablet. I clienti che desiderano beneficiare di quest’agevolazione avranno a loro disposizione un voucher dal valore di 500 euro.

Lo sconto per le offerte di Fibra Ottica potrà essere riscattato solo dagli utenti che presentano in sede di attivazione una certificazione ISEE che presenti una situazione reddituale pari a inferiore alla soglia di 20mila euro.

Vodafone, la migliore tariffa con il bonus da 500 euro per la Fibra ottica

Così come per altri operatori, anche in casa Vodafone il valore del bonus internet si divide in due parti. Dei 500 euro previsti, i primi 240 euro potranno essere utilizzati come sconto fisso mensile sulla tariffa di telefonia fissa, mentre i restanti 260 euro saranno spendibili per l’acquisto di un tablet in associazione alla stessa offerta Fibra ottica.

Per il bonus internet, Vodafone punta sul sicuro e conferma per gli abbonati la sua classica promozione Unlimited Plus. Con lo sconto già applicato, gli utenti pagheranno una quota mensile dal valore di 19,90 euro. I consumi prevedono chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la connessione internet illimitata con rete Fibra ottica.

In associazione, gli utenti di Vodafone potranno anche acquistare un tablet. A differenza di altri operatori, con il valore di 260 euro del bonus internet gli utenti di Vodafone potranno scegliere in totale libertà il tablet da acquistare tra quelli disponibili a listino. In caso di costo maggiore a 260 euro si chiederà l’aggiunta di una differenza.