Che Samsung e Apple si punzecchiano da tempo è risaputo e considerando che spesso hanno collaborato, si tratta spesso di trovate di marketing valide per entrambi. Nonostante questo, è sembra divertente vedere quello che entrambi si inventano per dar fastidio all’altro. Il colosso sudcoreano, come ultima mossa, ha fatto qualcosa di molto particolare.

Samsung ha portato sugli iPhone un’applicazione unica. Si Chiama iTest e consente ai proprietari di quest’ultimi dispositivi di provare uno smartphone Galaxy. A dire il vero non funziona come un’app normale. Per cominciare bisogna andare sul sito web dedicato e scansionare il codice QR per poi aggiungere un collegamento.

Dalla normale interfaccia iOS verrete catapultati in quella completamente diversa di One UI con ovviamente Android di fondo. Come detto è una manovra di marketing che si spinge anche un po’ in la visto che facendo tutto questo, ci si ritroverà davanti anche a un banner sponsorizzato Fortnite, giusto per ingolosire chi non può giocarsi sugli iPhone.

Samsung: iTest

Ovviamente questa sorta di test non permette di testare a pieno le potenzialità dello smartphone Galaxy, ma è piuttosto un modo per convincere gli utenti tramite soprattutto l’interfaccia personalizzata sopracitata. Un piano complicato, ma che se andasse a fondo potrebbe seriamente convincere qualcuno a cambiare dispositivo. Non è così raro vedere persone che saltato da dispositivi Android, come Samsung, a quelli Apple e anche viceversa. Un tentativo del genere non era mai stato fatto e sarà interessante vedere come andrà a finire. Resta da capire se la compagnia in questione punta veramente su questo progetto o è giusto per trollare la sua rivale.