I fan di Riverdale possono finalmente godersi la quinta stagione dello show, o quasi. La quinta stagione è ormai giunta in Italia, ma non per tutti. L’ultima stagione dello show firmato CW infatti non è ancora disponibile su Netflix; la piattaforma della grande N ha recentemente, lo scorso uno marzo, lanciato la quarta stagione della serie.

Ad oggi infatti l’ultima stagione di Riverdale è disponibile in esclusiva per il canale Mediaset Premium Stroires; gli abbonati dunque potranno guardare le puntate della quinta stagione ogni giovedì alle 21:15 sul canale 122 di Sky o sul canale 462 del digitale terrestre. Ma quando sarà invece disponibile sulla piattaforma di streaming? Questa è la domanda che tutti i fan abbonati a Netflix si stanno ponendo.

Riverdale: quando arriverà su Netflix la quinta stagione della serie TV?

Iniziamo subito col dire che prima di poter vedere la quinta stagione di Riverdale su Netflix dovrà passare ancora un bel po’ di tempo. Una volta conclusa la pubblicazione settimanale su Premium Stories infatti sarà il turno di Infinity e di Prime Video, intorno al febbraio del 2022. Secondo questa tabella dunque lo show potrebbe/dovrebbe sbarcare su Netflix verso marzo 2022.

Gli abbonati al servizio di streaming dovrebbero dunque aspettare quasi un anno prima di poter guardare la nuova stagione di Riverdale. Dopo la puntata trasmessa tra mercoledì 31 marzo e giovedì 1 aprile infatti lo show è andato in iato e riprenderà solo a partire dal sette di luglio. Sembra dunque che a prescindere da dove la si guardi nessuno scoprirà il finale della quinta stagione di Riverdale prima della fine dell’estate.