Come abbiamo già fatto per Netflix, allo stesso modo faremo oggi con Prime Video, elencandovi la programmazione del mese di aprile, con tutte le aggiunte che sono state inserite dalla piattaforma di Amazon.

Prime Video, ecco tutti i programmi di questo aprile 2021

Il giorno 1 Aprile è approdato su Prime uno show originale Amazon. Si tratta di LOL, un reality in cui 10 comici devono resistere alla risata per vincere 100.000 euro. Se desiderate ulteriori informazioni su questo programma, leggete questo articolo.

Il 9 aprile è invece in arrivo una serie horror antologica dal nome Them. Protagonista di questa serie è una famiglia afroamericana che si trasferisce negli anni 50 in un quartiere di soli bianchi.

A partire dal 19 aprile sarà invece disponibile uno show dal nome “Before Pintus” dedicato per l’appunto al comico.

Avremo inoltre:

Conan il ragazzo del futuro (1° aprile)

Zak Storm – 1° stagione (1° aprile)

Rocco Schiavone – 4° stagione (8 aprile)

Zelig Time – 2° stagione (12 aprile)

Bleach – 1° stagione (26 aprile)

Leonardo – 1° stagione (28 aprile)

Veniamo adesso alla lista dei film:

Governance – Il prezzo del potere (12 aprile): Renzo Petrucci, un manager che perde tutto a causa di un tradimento.

Cosmic Sin (15 aprile): funa squadra di soldati è impegnata a salvare l’umanità dalla minaccia aliena.

Alice e Peter (22 aprile): il film che segue le vicende di Peter prima che diventasse Pan.

Senza rimorso di Tom Clancy (30 aprile): un membro della CIA vuole vendicarsi della persona che ha ucciso sua moglie, ma degli imprevisti lo portano su una strada diversa da ciò che aveva immaginato.

Questa è la programmazione Prime di questo mese. Seguiteci ancora per ulteriori aggiornamenti!