Al giorno d’oggi esistono ancora in circolazione diverse monete di vecchie Lire ma anche di euro che possono far guadagnare una vera e propria fortuna a chi le possiede. Tuttavia, possederle non basta, dato che è infatti indispensabile che queste monete rispettino alcune condizioni. Tra queste, ad esempio, è necessario che lo stato di conservazione sia impeccabile. Ma quali sono effettivamente le monete rare?

Ecco quali sono le monete rare che possono far guadagnare molto denaro

Come già accennato, esistono diverse monete che per alcuni collezionisti hanno un valore elevatissimo. Si tratta, in particolare, di monete piuttosto rare magari dedicate alla commemorazione di qualche personaggio storico famoso e per questo coniate in quantità limitate rispetto a quelle normali. Per essere poi valutate correttamente e per poterci ricavare una piccola somma, queste monete devono essere conservate in maniera impeccabile, non devono avere graffi o segni di usura e non devono ovviamente essere delle repliche ma devono essere originali.

Tra le Lire, vi è ad esempio le 5 lire del 1956.Queste ultime sono state coniate in una quantità davvero ridotta (soltanto 400 mila monete) e per questo il loro valore può raggiungere quasi i 2000 euro. Vi sono poi le 5 lire coniate nel 1946, le quali a loro volta possono valere circa 1000 euro. Tra quelle che valgono di più, però, vi sono le 10 lire del 1947. Il loro valore può infatti arrivare a oltre 4000 euro. Ricordiamo poi le 50 lire del 1958 e la lira del 1947, che possono arrivare a raggiungere un valore di circa 2000 euro.

Oltre alle lire, esistono poi le monete da 2 euro del Vaticano che raggiungono un valore di 300 euro e, soprattutto, le 2 euro di Grace Kelly. Quest’ultime, infatti, possono valere fino a quasi 3000 euro.