L’arrivo di Clubhouse ha attirato l’attenzione di Facebook sin dal primo momento. A distanza di pochi giorni dall’arrivo della nuova piattaforma sono emerse non poche notizie che vedevano Zuckerberg intenzionato a dar vita a una nuova realtà tramite la quale sfidare l’ultimo arrivato. A quanto pare le indiscrezioni si dimostrano affidabili e sembra proprio che Facebook stia già testando la sua nuova Hotline.

Facebook crea Hotline: arriva il nuovo rivale di Clubhouse!

Hotline è il nome della nuova piattaforma ideata da Facebook per sfidare Clubhouse. Non è ancora disponibile un’app e in Italia sarà necessario attendere prima di poter utilizzare la novità che ha comunque già attirato parecchia attenzione su di se.

L’idea riprende senza alcun dubbio quanto proposto da Clubhouse ma non mancano le novità. Hotline permette agli utenti di accedere alle tipiche “stanze” senza imporre dei limiti al numero di partecipanti, i quali possono scegliere di intervenire e quindi inserirsi nella conversazione, che sarà automaticamente registrata, come partecipanti attivi, o essere soltanto degli ascoltatori. Il tutto ruota attorno al voler creare una sorta di dibattito nel quale gli ascoltatori possono porre le loro domande a dei professionisti sui vari argomenti.

La voce non sarà però l’unico strumento a disposizione degli utenti, sarà possibile anche sfruttare i video ma ognuno sarà libero di attivarli o disattivarli autonomamente.

Hotline potrebbe proporsi come vero e proprio rivale di Clubhouse al quale non manca di certo la concorrenza. Colossi come Twitter e Spotify hanno infatti recentemente introdotto delle nuove funzionalità ispirate all’app dedicata alle conversazioni vocali permettendo ai vari iscritti di utilizzare sezioni riservate esclusivamente allo scambio di messaggi audio.