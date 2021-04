Le novità in merito a La Casa di Carta continuano e sembrano non finire mai. L’attesa per la quinta stagione scalda gli animi a causa della data in continuo aggiornamento. L’idea che quella in arrivo sia il finale di stagione mette un po’ di tristezza negli amanti di questa serie TV. Tuttavia ecco un regalo che tutte le donne apprezzeranno.

La Casa di Carta, dalla sua uscita ad oggi, ha visto un cast davvero incredibile. Uomini e donne di carattere hanno permesso di entrare nel mondo avvincente di questa banda. In questo articolo vogliamo concentrarci sugli uomini della serie Netflix.

Ecco tutti gli uomini de La Casa di Carta

Valorosi e forti, pieni di ideali e capaci di sacrificarsi per gli altri e per la causa. Ecco come sono stati presentati gli uomini protagonisti delle quattro stagioni de La Casa di Carta. Ogni donna ha sicuramente trovato nella serie il personaggio a cui si è affezionata di più. Forse l’aspetto fisico, il coraggio, il carisma o l’essere enigmatico… Insomma qualsiasi sia la caratteristica vincente che ha fatto impazzire qualche donna ecco gli uomini più avvincenti del cast e le loro caratteristiche che sono mutate nel corso delle stagioni.

Il Professore

Non potevamo non partire da lui, il protagonista, colui dal quale tutte le vicende della banda sono nate. È il bandolo della matassa di una trama avvincente e sensazionale: il Professore. Interpretato da Álvaro Morte, non ha certo annoiato per colpi di scena e alcuni aspetti della sua personalità nascosti, svelati piano piano durante gli episodi de La Casa di Carta. Ad affascinare molte donne è il suo carattere timido e criptico racchiuso in una mente logica e geniale.

Rio

Il secondo personaggio da menzionare è Rio. Interpretato da Miguel Herrán nonostante sia un ragazzo giovane ha fatto innamorare Tokyo che anche grazie a lui è cresciuta. Istintivo e alle volte imprudente non ha brillato per maturità durante tutte le stagioni de La Casa di Carta. Indubbiamente è molto apprezzato dal pubblico femminile per la sua bellezza e per quel fascino “sbarazzino”.

Berlino e Palermo: affascinanti ed enigmatici regalano azione a La Casa di Carta

Altri due personaggi della serie sono Berlino e Palermo. Il primo è un esperto in furti e proprio per questo ciò che colpisce è la sua capacità di mantenere la calma in quasi tutte le situazioni. Il secondo invece, nuovo tra i personaggi, bisogna conoscerlo episodio dopo episodio e forse si impara ad amarlo.

Denver il bello e pericoloso

Un altro dei personaggi principali de La Casa di Carta è Denver. Piace a molte donne perché incarna il fascino dell’uomo bello e pericoloso. Nato e cresciuto nel crimine ha sempre amato e rispettato suo padre che ha fatto da mentore in questa strada alquanto discutibile. Irresponsabile e violento, grazie alla donna che le regalerà un figlio imparerà nel corso delle stagioni a prendersi le sue responsabilità.