Tutti aspettano una soluzione positiva in merito all’uscita de La Casa di Carta 5. Per molti sta diventando come un incubo l’attesa di questa quinta stagione. Date di uscita annunciate, ma poi annullate. Previsioni che si rivelano non confermate. Perché non riusciamo a darvi buone notizie? Delusioni su delusioni colpiscono tutti i fan di questa serie TV Netflix. Cosa sta succedendo davvero? Le novità in merito purtroppo non sono quelle ci aspetteremmo.

La Casa di Carta 5: quando usciranno i nuovi episodi?

Non è passato molto tempo da quel fantastico giorno in cui vi abbiamo annunciato la data di uscita della nuova stagione de La Casa di Carta. Segnalata per il 7 aprile, purtroppo poco dopo è arrivata l’amara smentita. I nuovi episodi non sarebbero stati pubblicati su Netflix per quel giorno.

Molte voci hanno perciò spostato il calendario di uscita sul 30 aprile, ma ahimè anche questa abbiamo dovuto dirvi che non sarebbe stata mantenuta. Ma allora La Casa di Carta 5 quando uscirà sul catalogo Netflix?

Non ci sono notizie ufficiali provenire dal colosso dello streaming. La serie TV più amata ancora resta nell’oblio in attesa di una definitiva conferma. Tutti aspettiamo la banda del Professore, ma ci sarà ancora da aspettare.

Una cosa certa sulla quinta stagione si conosce

Tuttavia una cosa certa in merito alla quinta stagione de La Casa di Carta si conosce. La trama sarà davvero avvincente e ci terrà incollati agli schermi. Parola di Álex Pina che così ha descritto i nuovi episodi: “La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre“.

Niente paura quindi, occorre pazientare ancora un pochino, ma presto i nostri desideri saranno ampiamente soddisfatti. Quel giorno tutta questa attesa sarà solo un lontano brutto ricordo. Intanto ci si può dedicare a guardare titoli davvero niente male. Non avete ancora visto queste 4 serie TV Netflix? Cosa state aspettando allora!