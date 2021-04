Il prossimo pc portatile targato Microsoft sembra essere in dirittura d’arrivo. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto leaker WalkingCat ha infatti avvistato alcuni placeholder del nuovo Surface Laptop 4 sul sito ufficiale dell’azienda. Il leaker ha anche postato i link diretti, anche se ormai non sono più raggiungibili.

Il nuovo Surface Laptop 4 di Microsoft quasi in dirittura d’arrivo

Il colosso di Redmond sembra dunque essere quasi pronto a far debuttare il suo nuovo pc portatile. Come già accennato, infatti, il leaker WalkingCat ha dichiarato di aver avvistato i placeholder del nuovo Surface Laptop 4 sul sito di Microsoft.

Surface Laptop 4 with Intel Processor Drivers and Firmware (placeholder) https://t.co/y3ySqtIA7G — WalkingCat (@_h0x0d_) April 7, 2021

Surface Laptop 4 with AMD Processor Drivers and Firmware (placeholder) https://t.co/lJ7Opg9NHB — WalkingCat (@_h0x0d_) April 7, 2021

Attualmente i link non sono più funzionanti ma, nonostante questo, i rumors trapelati nelle scorse settimane ci hanno già ampiamente spoilerato numerosi dettagli tecnici. In primis, sappiamo che il nuovo laptop di Microsoft sarà distribuito in versioni dimensionalmente diverse. Una sarà infatti caratterizzata dalla presenza di un display con una diagonale da 13.5 pollici, mentre l’altra avrà una diagonale da 15 pollici. In entrambi i casi, si tratterà di un pannello PixelSense nel form factor di 3:2 e con una densità di pixel di 201 ppi.

Lato prestazionale, ad alimentare Surface Laptop 4 troveremo sia i processori Intel di undicesima generazione, ovvero Intel Core i5-1145G7 e Intel Core i7-1185G7, sia i processori AMD di quarta generazione, ovvero Ryzen 5 4680U e Ryzen 7 4980U. Sono poi previsti diversi tagli di memoria, con almeno 8 GB di RAM e almeno 128 GB di storage interno. Dal punto di vista estetico e del design, invece, non dovrebbero esserci cambiamenti di rilievo, anche se non vi è ancora la certezza assoluta. Staremo a vedere cosa farà effettivamente Microsoft.