L’anno scorso, Samsung ha annunciato il Galaxy Quantum, uno smartphone con un chipset di sicurezza quantistica. Un successore sembra essere in arrivo e le sue specifiche sono trapelate prima del suo lancio alla fine di questo mese.

La fonte delle notizie é il blog coreano Naver.com e si menziona che il Galaxy Quantum2 sará venduto da SK Telecom proprio come il modello di prima generazione. Lo smartphone avrá un nuovo design, simile a quello che abbiamo visto con la nuova serie di dispositivi Samsung.

Samsung Galaxy Quantum2 disponibile da 23 aprile

Il Galaxy Quantum2 ha un display Infinity-O con un foro per la fotocamera in alto a centro. Il display ha forma piatta, mentre lo smartphone ha una struttura in metallo e sul retro ci sono tre fotocamere posteriori. Inoltre, la configurazione della fotocamera ha lo stesso stile della nuova serie di dispositivi Samsung.

Per quanto riguarda le specifiche, il device ha un display Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Lo smartphone includerá un potente chip Snapdragon 855 Plus accompagnato da 8GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera principale è un sensore da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, ma le altre specifiche della fotocamera sono sconosciute.

Il Galaxy Quantum2 ha una batteria da 4500mAh con supporto per la ricarica rapida da 25 W. Tuttavia, secondo alcune voci, la societá lo spedirá con un caricabatterie da 15 W. Sembra anche che il device avrá una classificazione IP67 per acqua e polvere, altoparlanti Dolby Atmos, uno scanner di impronte digitali in-display ed uno slot per schede MicroSD. Lo smartphone potrebbe arrivare nelle colorazioni bianco e nero.

Coloro che preordinano il Galaxy Quantum2 riceveranno in omaggio un paio di Galaxy Buds Live ed una custodia trasparente. Il pre-ordine inizierá il 13 aprile ed il dispositivo verrá rilasciato sul mercato il 23 aprile; non ci sono informazioni sul prezzo.