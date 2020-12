Insieme all’annuncio del chipset Snapdragon 888, un elenco di marchi ha annunciato che sarebbero stati tra i primi a rilasciare sul mercato un device alimentato da questo nuovo chipset. Durante l’evento di lancio del processore, Xiaomi ha confermato che il Mi 11 sarebbe stato uno dei primi smartphone a utilizzare il nuovo chipset.

Tuttavia, i piani esatti di lancio erano stati tenuti segreti. Ora è stato riferito che il produttore di smartphone cinese rilascerà ufficialmente lo smartphone il 28 dicembre, proprio prima della fine dell’anno. Purtroppo, il lancio non sarà globale all’inizio.

Xiaomi Mi 11 in arrivo il 28 dicembre ma solo in Cina

Il post ufficiale su Weibo del CEO di Xiaomi Lei Jun conferma la data di lancio dello smartphone ma non rivela nient’altro sul dispositivo. L’evento di lancio è previsto per le 19:30 del 28 dicembre, invece del precedente lancio di febbraio 2021. Sebbene possano esserci più varianti del dispositivo, questo lancio è specifico per la Cina.

Poiché il Mi 11 è un prodotto di punta, sarà sicuramente lanciato presto nei mercati esteri come l’Europa. Come con la serie Mi 10, Xiaomi ha deciso che porterà i suoi prodotti di punta anche in India, quindi possiamo aspettarci un lancio in India a seguire. Naturalmente, i dirigenti Xiaomi non hanno ancora riferito quando.

Ciò significa anche che la serie Samsung Galaxy S21, che dovrebbe essere lanciata nella seconda settimana di gennaio, potrebbe essere il primo smartphone lanciato a livello mondiale a utilizzare Snapdragon 888. Gli utenti indiani, tuttavia, potrebbero ancora essere delusi poiché la società offre solo le varianti Exynos nel paese.