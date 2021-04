Dopo la presentazione ufficiale anche in Italia di Oppo A74 4G e 5G sembra che stia per arrivare un altro smartphone di fascia media. In particolare, stiamo parlando del prossimo Oppo A95 5G, il quale è stato il protagonista degli ultimi rumors che ci hanno svelato design e presunte specifiche tecniche.

Ecco cosa aspettarci dal nuovo Oppo A95 5G

Il prossimo smartphone medio di gamma di casa Oppo è stato avvistato nel corso delle ultime ore su un sito web cinese. Qui, in particolare, sono state pubblicate le immagini renders e alcune delle presunte specifiche tecniche. Stando a quanto riportato, il nuovo Oppo A95 5G avrà un design e un aspetto estetico più o meno in linea con gli altri device di questa serie.

Sul fronte è presente un display con un foro sul lato sinistro con una fotocamera da 16 megapixel, mentre sul posteriore troviamo collocate tre fotocamere con sensori rispettivamente da 48+8(grandangolo)+2 megapixel. Per quanto riguarda lo schermo, il sito web parla di un pannello SuperAMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+ ma con una frequenza di aggiornamento ferma ai 60Hz. Trattandosi di questa tipologia di schermo, immaginiamo che il sensore biometrico per le impronte sia integrato al suo interno.

Il processore che supporterà le performance e che garantirà il supporto alla connettività 5G sarà il SoC MediaTek Dimensity 800U, con tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128 GB oppure 256 GB di storage interno. Il sito web dove è stato avvistato lo smartphone ci ha inoltre rivelato quello che dovrebbe essere il prezzo di vendita. Secondo il sito, il nuovo Oppo A95 5G sarà distribuito ad un prezzo di partenza di circa 308 euro.