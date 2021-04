Giusto ieri vi avevamo parlato del prossimo smartphone di fascia media di casa Oppo e ora è stato presentato ufficialmente sul mercato. Stiamo parlando del nuovo Oppo A74, il quale è disponibile sia in versione con connettività 4G sia con supporto alle nuove reti di quinta generazione. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche principali.

Ufficiale il nuovo medio di gamma di casa Oppo, Oppo A74

Il produttore cinese Oppo ha quindi presentato ufficialmente il suo nuovo medio di gamma in due versioni. Quest’ultime differiscono per il supporto alle due connettività 4G e 5G ma non solo. Analizziamo innanzitutto la variante Oppo A74 4G. Quest’ultima dispone di un display SuperAMOLED da 6.43 pollici in risoluzione FullHD+ e sul posteriore monta una tripla fotocamera posteriore da 48+2+2 megapixel. Sotto al cofano è presente il SoC Snapdragon 662 con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida a 33W, mentre il sistema operativo è Android 11 con l’interfaccia ColorOS 11.1.

Oppo A74 5G monta invece sul fronte un display IPS LCD sempre da 6.43 pollici ma questa volta con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sul retro troviamo poi lo stesso comparto fotografico del modello 4G ma con l’aggiunta di un ulteriore sensore grandangolare da 8 megapixel. Il processore montato a bordo è inoltre lo Snapdragon 480, accoppiato sempre a 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Sempre presente poi una batteria da 5000 mAh, ma con supporto alla ricarica rapida da 18W.

Prezzi e disponibilità

Oppo A74 sarà distribuito in versione 4G ad un prezzo al cambio di circa 210 euro, mentre la sua versione con supporto al 5G sarà distribuita a circa 245 euro.