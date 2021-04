Qualche settimana fa, OnePlus ha annunciato i suoi nuovi smartphone di punta: OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9R. Quest’ultimo integra lo Snapdragon 870 ed è la scelta piú economica che sará disponibile solo nel mercato indiano. Gli altri due dispositivi sono alimentati dallo Snapdragon 888 e saranno disponibili in diversi mercati in tutto il mondo.

La nuova serie di OnePlus è arrivata con OxygenOS 11 in tutti i mercati, mentre le varianti cinesi utilizzano colorOS 11.2. Ieri, OnePlus ha rilasciato un nuovo aggiornamento ColorOS 11 per le varianti in Cina ed ora sta portando quelle modifiche anche nella variante OxygenOS 11.

OnePlus 9 e 9 Pro: l’update migliora la fotocamera ed il sistema in standby

É interessante notare che il nuovo aggiornamento di OxygenOS con la versione 11.3.3.3 arriva dopo un paio di giorni dalla versione 11.2.2.2. A quanto pare, il team di sviluppo non è stato in grado di completare il software prima del lancio o di rimuovere alcuni bug individuati con test interni.

Il nuovo aggiornamento software include un paio di migliorie per la fotocamera e ad altri aspetti del software. I principali aggiornamenti sono relativi alla fotocamera ed alla riduzione del consumo energetico in standby. Gli altri dettagli dell’aggiornamento sono relativi al miglioramento della stabilitá complessiva del software.

Secondo i feedback degli utenti, il problema della batteria che influiva notevolmente sui tempi di standby è stato finalmente risolto. Tuttavia, alcuni utenti che hanno installato l’aggiornamento, dichiarano che la fotocamera non lavora ancora come dovrebbe. Come al solito, il nuovo firmware viene distribuito gradualmente, quindi potrebbero essere necessari un paio di giorni prima di vedere la disponibilitá sul tuo smartphone.