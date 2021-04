Un prodotto è completamente gratis nell’ultimo volantino di Expert, tutti gli utenti hanno difatti la possibilità di ricevere la macchina per caffè Borbone, nel cui pack troviamo anche 130 cialde, disponibile gratuitamente con l’acquisto di uno degli elettrodomestici o televisori contrassegnati (il valore commerciale dell’omaggio si aggira attorno ai 130 euro).

L’ottenimento dell’omaggio non richiede il superamento di una determinata soglia di spesa, basterà davvero acquistare uno dei dispositivi contrassegnati, ed il gioco è fatto; la consegna sarà immediata da parte degli addetti al punto vendita, ed avverrà in cassa.

Gli acquisti, se interessati, possono anche essere completati online sul sito ufficiale, con ricezione della merce a domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione, indistintamente dalla cifra effettivamente spesa.

Expert: le offerte sono le migliori del periodo

Al netto della soluzione appena descritta, osservando da vicino il volantino expert si possono scovare buonissime occasioni a prezzi abbastanza contenuti. Le migliori riguardano Motorola Moto G30, disponibile a 219 euro, ma anche Huawei P40 5G a 459 euro, Huawei P40 Lite a 199 euro, xiaomi redmi Note 9T disponibile all’acquisto a 249 euro, Realme 7 pro a 279 euro o anche Vivo Y20s il cui prezzo si aggira attorno ai 169 euro.

Le offerte non si limitano alla telefonia mobile, ma includono anche altre categorie merceologiche, come ad esempio i wearable, tra cui troviamo Fitbit Sense a 279 euro, oppure Garmin Venu SQ a 179 euro, per finire con un bellissimo Amazfit GTS 2 a 89 euro.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Expert, dovete ricorrere alla visione delle pagine che abbiamo integrato nell’articolo apposta per voi.