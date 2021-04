Il mercato delle auto elettriche sta vincendo la sua scommessa. A dirlo sono i dati di vendita di Tesla che nel primo trimestre del 2021 ha segnato un nuovo record di consegne. Automaticamente anche le sue azioni continuano a salire, anzi si potrebbe dire volare! In molti stanno pensando di acquistarle, ma diversi sono i dubbi che frenano alcuni investitori.

In questo articolo vedremo come comprare azioni Tesla e se ne vale davvero la pena. Partiamo da quest’ultimo punto: un nodo cruciale.

Azioni Tesla: vale davvero la pena investire?

Lunedì 5 aprile le azioni di Tesla hanno segnato un guadagno di oltre l’8%. Questo è dovuto al record di consegne effettuate nel primo trimestre del 2021. Le sue auto elettriche sono richieste e l’azienda di Elon Musk continua a produrle senza sosta.

Tesla ha già consegnato ad oggi più di 180 mila veicoli di sua produzione in tutto il mondo. Un record niente male visto che per gli altri produttori di auto elettriche i titoli si sono attestati tra l’1% e il 4%. Può essere una buona idea acquistare titoli azionari di Tesla? Se sì come fare?

Ecco come acquistare i titoli dell’azienda di Elon Musk, ne varrà la pena?

La prima domanda a cui è necessario rispondere è se effettivamente vale la pena acquistare titoli azionari di Tesla. Secondo quando detto sopra, la risposta potrebbe essere un sì pieno, tuttavia ci sono alcuni elementi da valutare.

Primo fra tutti il fatto che Tesla non è Coca Cola. C’è da fidarsi? Resisterà a battute di arresto o alle varie e inevitabili crisi future? L’azienda di Elon Musk cresce, è vero, ma non ha ancora affrontato tutto ciò e quindi diventa difficile poter capire se il suo valore si affermerà a lungo termine.

Di contro Tesla ha una serie di obbiettivi nel mercato e-green. Quest’ultimo è sostenuto anche da diversi Stati e in primis dall’Unione Europea che non è il mondo, ma ne prende una bella fetta. Inoltre bisogna anche tener presente i diversi vantaggi che le conferiscono una posizione privilegiata rispetto ai suoi competitor. Un esempio? Tesla compra le batterie al prezzo più basso possibile sul mercato.

Da qui come si possono acquistare le azioni di Tesla? Un modo per farlo è accedere a un conto di trading online. Ce ne sono diversi, ma occorre sempre fare una valutazione personale seguita dalle recensioni disponibili, prima di affidarsi a una di queste piattaforme. Si potrebbe scaricare Meta Trade 5 disponibile sia per Android che iOs. Una volta attivato il conto, sicuramente ci sarà un’apposita sezione di ricerca. Digitando Tesla compariranno le sue azioni. In questo modo sarà possibile acquistarle.