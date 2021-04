Vodafone sarà al centro del mercato della telefonia mobile nel corso delle prossime settimane. In primavera, l’obiettivo principale dell’operatore inglese sarà quello di garantire una ricaricabile alternativa alle offerte low cost proposte da TIM e da Iliad. Un’occasione speciale per tutti i clienti che desiderano attivare una SIM con Vodafone è la Special 70 Giga.

Vodafone, la tariffa alternativa a Iliad e TIM con 70 Giga internet

La Special 70 Giga lanciata da Vodafone ha un pacchetto di consumi molto vantaggioso. I clienti riceveranno chiamate senza limiti, SMS illimitati e 70 Giga per navigare in internet sotto linea 4G e 4,5G. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

Il costo per il rinnovo mensile, come da prassi, sarà bloccato per sei mesi con tutti i nuovi clienti. Gli abbonati dovranno aggiungere esclusivamente una spesa di attivazione una tantum dal valore di 10 euro.

Per quanto concerne la Special 70 Giga sono prevede delle condizioni specifiche per l’attivazione. I clienti di Vodafone potranno attivare questa particolare tariffa solo ed esclusivamente presso uno degli store ufficiali del gestore inglese. Allo stato attuale non è possibile attivare questa particolare tariffa attraverso i canali online di Vodafone.

Come già indicato, la Special 70 Giga di Vodafone si rivolge in particolare agli utenti di TIM, WindTre ed Iliad. Per questa ragione la portabilità del numero da altro operatore è condizione determinate per l’attivazione dell’offerta low cost. I tempi per la portabilità della rete sono variabili e vanno da uno a tre giorni lavorativi.