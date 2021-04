TIM punta sulle offerte low cost anche in questa primavera. L’obiettivo principale del provider italiano da qui alle prossime settimane è quello di incrementare il suo attuale bacino di utenza. Per attirare nuovi clienti, il gruppo commerciale ha pensato ad una nuova tariffa: la TIM Sprint.

TIM, con l’offerta Sprint la garanzia di costi bassi e Giga da record

La TIM Sprint è una tariffa disponibile esclusivamente per tutti gli utenti che effettueranno la portabilità del loro numero da altro operatore. Allo stesso modo, la tariffa è disponibile anche per tutti gli ex clienti di TIM. In base all’operatore di provenienza – Vodafone, WindTre, Iliad o altri gestori low cost – la tariffa avrà un prezzo e un bundle variabile.

Nella sua versione più conveniente, gli utenti che attiveranno la TIM Sprint riceveranno chiamate senza limiti più SMS infiniti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo ogni trenta giorni è di 7,99 euro.

Nella seconda versione, il costo previsto per il rinnovo dell’offerta è di 9,99 euro. I clienti avranno a loro disposizione sempre consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS ma con la presenza di 50 Giga per la connessione di rete 3G.

Ultima variante della TIM Sprint prevede un prezzo mensile di 11,99 euro. Confermato in questo caso il ticket dei consumi con minuti senza limiti, SMS infiniti verso tutti e 50 Giga per internet.

La promozione di TIM sarà disponibile per alcuni utenti selezionati sino al prossimo mese di Maggio. Per l’attivazione è possibile chiedere informazioni in uno store ufficiale del gestore sul territorio nazionale.