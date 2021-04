Tra le tante profezie di Nostradamus una potrebbe essere sul punto di avverarsi, ci riferiamo alla profezia sulla famiglia reale inglese. Negli ultimi due anni il tema delle profezie è senza dubbio tornato alla ribalta; non è difficile intuire come la pandemia e la conseguente incertezza sul futuro abbiano auto un peso in questo fenomeno.

Oggi dunque, per alleviare la vostra sete di futuro e regolare il bisogno di poter in qualche modo, se non controllare, quanto meno conoscere cosa sarà ecco una bella profezia di Nostradamus. Il veggente francese infatti, tra le tante profezie formulate, ne avrebbe elaborata una anche in merito alla famiglia reale inglese. La Regina Elisabetta II probabilmente dovrebbe iniziare a preoccuparsi.

Profezie di Nostradamus: la fine del Regno d’Inghilterra

Stando a quanto scritto dal vescovo di Notre Dame, dopo l’aiutale monarca, il regno d’oltremanica smetterà di esistere; al di la della nota antipatia tra francesi e inglesi quanto c’è di vero in questa profezia? È innegabile che la Royal Family stia vivendo un periodo molto particolare. La regina Elisabetta II è la sovrana più longeva del regno e sia i figli che i nipoti, potrebbero non essere pronti a perdere il posto di sua altezza.

In tal senso emblematica la decisione presa dal principe Harry, cioè di rinunciare al titolo nobiliare. Il futuro della corona inglese resta dunque incerto e ad oggi, pensare ad uno scioglimento della monarchia, proprio come profetizzava Nostradamus, non è assolutamente una pazzia. Sarà comunque solo il tempo, come sempre, a darci la risposta.