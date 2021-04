Lucifer e Stranger Things sono in assoluto due delle serie TV Netflix più apprezzate di sempre. Ad oggi, non a caso, milioni di fan sparsi in ogni angolo del pianeta non attendono altro che notizie in merito alla data di rilascio dei nuovi episodi. Seppure le notizie siano relativamente poche, negli ultimi giorni sono apparse online alcune novità davvero interessanti. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito maggiori dettagli in merito alla quarta stagione di Stranger Things ed alla seconda parte di Lucifer 5.

Stranger Things e Lucifer: ecco cosa sappiamo sui nuovi episodi

Iniziamo con Stranger Things. A causa degli intensi rallentamenti dovuti all’aggravarsi della pandemia di Covid-19, purtroppo il cast della serie televisiva è riuscito a tornare sul set solamente nel mese di Settembre 2020. Sebbene le notizie sui ragazzi di Hawkins e le loro avventure siano davvero poche, negli ultimi giorni è apparsa online un immagine che pare annunciare una possibile data di rilascio. Secondo i leaks, di fatto, la quarta Season di Stranger Things potrebbe arrivare sul piccolo schermo già nel mese di Agosto 2021.

Proseguiamo ora con Lucifer. Dopo il salvataggio in extremis da parte di Netflix, negli ultimi anni la serie televisiva è tornata a risplendere, ottenendo un grande successo in tutto il pianeta. Nonostante la produzione sia stata costretta a sospendere per un lungo periodo le riprese della seconda parte della quinta stagione, di recente il colosso Americano ha fissato una data di rilascio ufficiale. I fan della serie, dunque, potranno visionare i nuovi episodi di Lucifer 5B a partire dal prossimo 28 Maggio 2021.