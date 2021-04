Il volantino Carrefour continua a strizzare l’occhio agli utenti che al giorno d’oggi vogliono cercare di risparmiare il più possibile, proseguendo con una campagna promozionale ricchissima di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, conditi con modelli veramente molto economici.

Coloro che vorranno effettivamente accedere ai medesimi prezzi, dovranno comunque pensare di recarsi personalmente in negozio per completare la compravendita, data l’impossibilità di godere degli sconti sul sito ufficiale dell’azienda. Ogni prodotto non è stato distribuito in versione limitata, ciò sta a significare che il quantitativo di scorte permetterà di goderne anche recandosi negli ultimi giorni di validità.

Carrefour: la spesa è minima su tanti prodotti

La spesa da Carrefour è ridotta ai minimi termini su tantissimi prodotti, sebbene focalizzi la propria attenzione anche sulla fascia alta dei terminali mobile. In particolare i clienti potranno effettivamente pensare di acquistare un ottimo Apple iPhone 11, pagandolo solamente 679 euro, una cifra veramente ridottissima rispetto al listino originario, o comunque al costo della nuova generazione.

In alternativa risulta comunque essere possibile godere di ottime promozioni legate al mondo Android, rappresentato da Motorola E6s, Alcatel 1SE 2020, Samsung Galaxy A20e, Motorola E7 Power, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o similari.

Nell’eventualità in cui foste ugualmente interessati all’acquisto di un elettrodomestico, segnaliamo la presenza di buoni accessori per la vostra abitazione o televisori di ultima generazione, tutti con prezzi complessivamente accettabili ed accessibili. I dettagli sono raccolti precisamente nelle pagine sottostanti.