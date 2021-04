Carrefour propone una nuova campagna promozionale con incredibili promozioni alla portata di tutti gli utenti che sceglieranno di recarsi in negozio per completare i propri acquisti nel periodo Pasquale, ricevendo in cambio ottimi prodotti di tecnologia al giusto prezzo.

Il volantino parte con l’offrire al cliente la possibilità di godere di sconti importanti, a patto che comunque sia effettivamente disposto a recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, è bene sapere che non sarà possibile approfittare degli stessi identici prezzi sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Tutti i prodotti sono disponibili con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa identica location in cui è stato completato l’ordine.

Carrefour: le occasioni continuano a stupire

Le occasioni da Carrefour continuano davvero a stupire, nella campagna promozionale possiamo acquistare un ottimo Apple iPhone 11 di ultima generazione ad un prezzo incredibile, basteranno solamente 679 euro per accedere a tutti gli effetti ad uno degli smartphone più richiesti e desiderati degli ultimi mesi (in versione no brand con garanzia di 24 mesi).

Volendo invece puntare su un dispositivo Android, si potranno acquistare modelli più economici, quali possono essere Motorola E7 Power, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A20e, Alcatel 1SE 2020, Motorola E6s o anche il buonissimo Oppo Reno 4Z, tutti disponibili all’acquisto a meno di 300 euro.

I dettagli della nuovissima campagna promozionale di Carrefour sono disponibili direttamente nelle pagine che potete trovare elencate per voi qui sotto nell’articolo, apritele per visualizzarle in alta definizione.