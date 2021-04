Il nuovo volantino Euronics reso disponibile nel corso dei primi giorni del mese di Aprile, ed in scadenza precisamente il 14, raccoglie al proprio interno tantissime occasioni speciali che possono assolutamente invogliare i consumatori ad effettuare acquisti legati alla tecnologia.

La campagna promozionale, purtroppo, non risulta essere attiva pressoché ovunque in Italia, ma è limitata a specifici punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che coloro che vorranno approfittare dei medesimi sconti saranno costretti a recarsi personalmente nei negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, entro la data prestabilita.

Scoprite subito quali sono le migliori offerte Amazon di oggi, vi attendono spettacolari codici sconto gratis e prezzi molto bassi, tutti sul nostro canale Telegram.

Volantino Euronics: le occasioni sono assolutamente incredibili

I prodotti su cui il volantino Euronics ha voluto focalizzare maggiormente la propria attenzione rientrano sia tra i top di gamma, quindi con soluzioni del calibro di Xiaomi Mi 11, Samsung galaxy S21 Ultra, galaxy S21, iPhone 12 Mini o iPhone 11, che tra i modelli relativamente più economici.

Nell’eventualità in cui foste maggiormente interessati a soluzioni di questo tipo, segnaliamo la presenza di Samsung Galaxy A72, in vendita a 499 euro, ma anche di Oppo A72, a 169 euro, oppure Samsung Galaxy A32. Il volantino Euronics raccoglie al proprio interno un numero immenso di promozioni e di sconti speciali, infatti sono tantissimi i prodotti, anche legati a categorie merceologiche differenti, in grado di convincervi con prezzi decisamente più bassi del normale.

Per scoprire e conoscere da vicino l’intera campagna promozionale, si consiglia caldamente la visione delle pagine del volantino Euronics, tutte raccolte nel dettaglio nell’articolo.