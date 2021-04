L’attesa dei fan di Lucifer sembra ormai giunta al termine; abbiamo una data per l’uscita della seconda parte della quinta stagione. Lo show distribuito da Netflix racconta le avventure di Lucifero, signore degli inferi, che stanco della vita all’inferno decide di trasferirsi a Los Angeles; qui il diavolo aprirà un night club dal nome Lux. Quale posto migliore per l’angelo caduto se non la città degli angeli per avviare un’attività.

Lucifer è di sicuro uno dei prodotti di maggior successo della piattaforma di streaming malgrado in passato sia stato ad un passo dalla cancellazione. Fortunatamente per i fan il pericolo è stato scongiurato e adesso arriva anche la notizia che tutti aspettavano. La data dell’uscita della seconda parte della quinta stagione è finalmente ufficiale.

Lucifer: ecco quando sarà distribuita la seconda parte della quinta stagione

Lo show, come molti altri insieme a lui, ha dovuto affrontare lo sconquassamento causato dalla pandemia di Covid-19; come molte altre serie TV ha subito l’interruzione delle riprese della quinta stagione. I fan dunque stanno aspettando da parecchio tempo per mettere le mani sulla seconda parte dell’ultima stagione ad oggi prodotta.

Finalmente per loro però è stata resa ufficiale la data di rilascio della seconda parte della quinta stagione di Lucifer. Lo show verrà distribuito il 28 maggio; a partire da questa data sarà possibile per tuti i fan godersi le puntate mancati e scoprire come si concluderà la quinta stagione dello show. l conto alla rovescia per scoprire il finale della quinta stagione è finalmente iniziato.