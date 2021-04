Una notizia davvero sconvolgente e piuttosto allarmante quella trapelata da un paio di giorni. A quanto pare, infatti, una ingente quantità di dati sensibili appartenenti agli utenti di Facebook sono stati rubati. Si parla di una cifra di ben 533 milioni, di cui 37 appartenenti a utenti italiani.

Si tratta di un fatto molto grave e allarmante quello che è accaduto. Come già accennato, infatti, milioni di dati sensibili degli utenti del noto social network di Zuckerberg sono stati rubati e ora si trovano liberamente nel dark web. Nello specifico, secondo una fonte interna a Facebook, questi dati risulterebbero da una vulnerabilità riscontrata già durante l’anno 2019 e apparentemente conclusa. Tuttavia, proprio conclusa non è stata dato che ora questo enorme quantitativo di dati è stato ampiamente utilizzato nel dark web e sono anche scaricabili gratuitamente.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021