Bennet conquista letteralmente punti ed il cuore dei tantissimi utenti italiani che al giorno d’oggi vogliono acquistare la tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, condita con ottimi prezzi e fortissimi sconti speciali.

Il volantino non è attivo sul sito ufficiale dell’azienda, ma sarà comunque pienamente fruibile in ogni negozio sparso per il territorio, senza distinzioni o limitazioni territoriali di alcun tipo. I clienti potranno recarsi fisicamente nel punto vendita e fruire ugualmente degli stessi sconti, anche verso la fine della campagna, non sono difatti stati segnalati vincoli in merito alle scorte effettivamente disponibili.

Bennet: come fare per spendere pochissimo

Alla base della campagna promozionale di Bennet trova posto un prodotto assolutamente molto interessante, ancora di più se collegato al brand Apple; stiamo parlando dell’ultimo iPhone 12, un terminale appartenente alla fascia medio-alta della telefonia mobile, il cui prezzo attuale è più che accettabile, se considerato pari a 849 euro per la variante che presenta 128GB di memoria interna.

Spostando invece l’attenzione verso il sistema operativo Android, scopriamo ugualmente la possibilità di godere di importanti riduzioni su Galaxy A51, in vendita effettivamente a 219 euro, scendendo poi verso il più economico Samsung Galaxy A20e, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 129 euro.

Tutti i prodotti sono elencati nel dettaglio nelle pagine che abbiamo integrato qui sotto, in modo che abbiate la possibilità di comprendere e conoscere da vicino le potenzialità del volantino di Bennet.