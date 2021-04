Il volantino Trony è assolutamente pazzesco, ed invoglia i consumatori all’acquisto, portando con sé offerte che possono davvero far sognare coloro che vogliono spendere il minimo indispensabile, su ogni prodotto, anche legato alla telefonia mobile di ultima generazione.

La campagna promozionale che andremo a raccontare, come sempre più spesso accade quando parliamo di trony, non risulta essere disponibile in ogni singolo negozio disponibile sul territorio nazionale, ma è attiva solamente presso i punti vendita presenti in Veneto, emilia romagna, repubblica di San Marino, Marche, Umbria, Molise, Abruzzo e Rieti, con validità fissata fino al 15 aprile 2021.

Trony: il volantino con le occasioni più interessanti

La campagna promozionale di base tratta del cosiddetto Sconto IVA, ovvero della possibilità di fruire di una riduzione fissa del 18,03% applicata praticamente su tutti i prodotti che gli utenti decideranno effettivamente di acquistare, recandosi in negozio.

In aggiunta, per invogliare la clientela ad affrettare la scelta, l’azienda ha pensato anche di proporre il cosiddetto raddoppio dell’IVA, con riduzione pari al 32,80% rispetto al prezzo di listino. In questo caso, tuttavia, ricordate che non sarà possibile applicarla su qualsiasi prodotto, ma solo ed esclusivamente sui contrassegnati, e selezionati precedentemente da Trony.

I dettagli del volantino che vi abbiamo appena raccontato nel nostro articolo li potete scorgere proprio nelle pagine disponibili esattamente qui sotto, ricordandovi di tutte le limitazioni discusse in precedenza.