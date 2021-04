Nel corso degli ultimi anni Netflix è diventato in assoluto il leader indiscusso nel mondo dei film e delle serie TV. Ogni mese, di fatto, il servizio Americano rilascia sulla propria piattaforma titoli completamente nuovi che, nella maggior parte dei casi, riscuotono un successo mondiale. Fra le serie TV che negli ultimi anni hanno dominato la scena, però, rientrano in assoluto Lucifer e Stranger Things. Le due serie televisive, di fatto, vantano una fan base estremamente ampia e diffusa in ogni angolo del pianeta. A distanza di cosi tanto tempo dal rilascio degli ultimi episodi, però, ad oggi sono in molti ad attendere delle notizie in merito alle nuove stagioni. A tal proposito, dunque, scopriamo di seguito tutte le ultime novità in arrivo.

Stranger Things e Lucifer: fra date di rilascio e possibili leaks

Iniziamo con Stranger Things. Come possiamo facilmente immaginare, milioni di persone in tutto il mondo non attendono altro che il ritorno su Netflix dei ragazzi di Hawkins e delle loro fantastiche avventure. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’intero pianeta, i produttori sono stati costretti a sospendere per un lungo periodo le riprese che, di fatto, sono ricominciate solamente nel corso della fine del 2020. Purtroppo, ad oggi, non è stata ancora fissata una data di rilascio ufficiale per la quarta stagione ma, secondo alcuni leaks apparsi online, Stranger Things 4 potrebbe arrivare sul piccolo schermo già nel mese di Agosto 2021.

Proseguiamo invece con Lucifer. Per quanto riguarda la seconda parte della quinta stagione, da molti soprannominata Lucifer 5B, anche in questo caso le riprese hanno subito dei forti ritardi a causa della pandemia di Covid-19. Ciononostante, però, pochi giorni fa Netflix ha confermato quanto emerso da alcuni leak pubblicati sui social, ovvero che i nuovi episodi di Lucifer 5 arriveranno sulla piattaforma Americana il prossimo 28 Maggio 2021.