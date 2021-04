MediaWorld è assolutamente da capogiro con un volantino che promette agli utenti un risparmio praticamente senza precedenti, sebbene risulti essere maggiormente legato alle categorie merceologiche più “dimenticate” e meno coinvolte nelle campagne dei vari rivenditori di elettronica.

Con “Muoviti Smart”, l’azienda ha principalmente voluto focalizzare la propria attenzione sul mondo della mobilità elettrica o sostenibile, quindi monopattini e bici elettriche, ma ha strizzato l’occhio anche ai consumatori che al giorno d’oggi sono alla ricerca delle migliori offerte su smartphone e similari. Tutti gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche online sul sito, tramite il quale però la spedizione al domicilio sarà a pagamento (indipendentemente dalla cifra raggiunta).

MediaWorld: sorprese a non finire per tutti gli utenti

I prodotti più interessanti del volantino MediaWorld, al netto di quanto indicato in precedenza, rientrano più che altro nel marchio Apple, qui si possono scovare occasioni molto interessanti, anche legate agli ultimi modelli lanciati sul mercato.

L’utente che vorrà effettivamente puntare al top, potrà avvicinarsi all’iPhone 12, attualmente disponibile all’acquisto a 899 euro, ma allo stesso tempo potrà anche “scendere” verso i modelli del calibro di iPhone 11, disponibile a 699 euro, o iPhone 11 Pro, il cui prezzo finale si aggira attorno agli 879 euro.

Naturalmente sono disponibili anche altri prodotti ugualmente interessanti, per questo motivo dovete necessariamente ricorrere alla visione delle pagine che abbiamo integrato qui sotto direttamente per voi in esclusiva assoluta.