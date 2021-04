Iliad: due offerte da 4,99 e 7,99 euro al mese per sempre

Anche per i gestori più forti e affermati all’interno del panorama della telefonia mobile italiana sta diventando difficile correre dietro ad una realtà come Iliad. Questo gestore, ormai oltre il terzo anno di permanenza in Italia, sta affermando sempre di più il suo impero riuscendo a battere anche nomi altisonanti della telefonia.

Non c’erano dubbi sul fatto che Iliad potesse progredire grazie alle sue offerte ma soprattutto grazie alla sua strategia. Questa, basata su prezzi di favore e soprattutto su tanti contenuti, è stata portata avanti fino ad oggi raggiungendo la somma di oltre 7 milioni di utenti attivi. Sul sito ufficiale è appena scaduta la Flash 100, ma ci sono due promo disponibili che di certo non sfigureranno agli occhi del pubblico. Si tratta di due offerte molto conosciute presenti già da anni all’interno dell’ecosistema Iliad.

Iliad: queste due promozioni sono ancora disponibili, costano 4,99 e 7,99 € al mese

Dopo aver visto svanire lo scorso 31 marzo la promo da 100 giga in 5G, gli utenti che vogliono sottoscrivere un’offerta di Iliad possono rifarsi. Sono infatti disponibili le due promozioni che il gestore non ha mai abbandonato nel corso di questi ultimi anni, ovvero la Giga 50 e la Solo Voce.

Entrambe le offerte, diventate ormai storiche, riescono ad essere economiche e complete al tempo stesso. La prima offre 50 giga in connessione 4G ogni mese. La seconda invece si limita ad offrire minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori, esattamente come la prima che però, come hai visto, si differenzia per la presenza di giga. I prezzi sono rispettivamente di 7,99 € al mese e 4,99 € al mese.