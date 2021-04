Nelle prossime settimane, YouTube testerá diversi nuovi design di interfacce per la sua piattaforma. Il nuovo design, secondo le ultime indiscrezioni, non mostrerá pubblicamente agli utenti il numero di “Non mi piace” sotto i video. Tuttavia, secondo youTube, i creatori di contenuti continueranno a vedere tali informazioni tramite YouTube Studio.

L’azienda afferma che il test segue i feedback dei creators e sottolinea che le persone saranno comunque in grado di utilizzare il tasto “Non mi piace” per condividere i loro giudizi. YouTube aveva giá pensato ad un design simile nel 2018. In quell’anno, il video piú ‘disprezzato’ sulla piattaforma divenne proprio quello dell’azienda, noto con il nome di ‘Rewind’.

YouTube: al via i test ma solo per alcuni utenti

Ricordiamo che i creators fanno affidamento sui tasti “Mi piace” e “Non mi piace” per ottenere un feedback dai loro utenti. Tuttavia, proprio come è successo con Steam – la nota piattaforma di videogiochi – in cui alcuni utenti davano recensioni negative per gioco, anche YouTube potrebbe essere vittima della stessa funzione. Quando la societá annunció per la prima volta che cercava un modo per evitare tale scenario, affermó che aveva in mente di nascondere i numeri di “Mi piace” e “Non mi piace” o rimuoverli completamente.

Questo nuovo test è una via di mezzo tra queste opzioni. Instagram ha sperimentato qualcosa di simile quando ha deciso di nascondere il numero di “Mi piace” sotto i post degli utenti. Naturalmente, come giá saprete, l’utente che pubblica il post puó sempre controllare tale numero.