Nel corso dei prossimi mesi di questo 2021 arriveranno numerose novità per la popolare app social di Mark Zuckerberg, cioè Facebook. Nello specifico, verranno introdotte alcune particolarità per rendere la piattaforma più interattiva. Tuttavia, verrà anche rimossa una delle funzioni più utilizzate dagli utenti in questi anni.

Preparatevi a dire addio al Mi Piace su Facebook

Il fondatore del famoso social network ha spiegato nel corso delle ultime ore alcune delle novità che vedremo nel corso del 2021. Tra queste, sembra che verrà rimossa la ormai famosa e utilizzatissima funzione del Mi Piace. Questa scelta, a detta di Zuckerberg, è stata dettata dalla volontà di voler cambiare l’aspetto e le funzionalità delle pagine presenti sul social.

Al Mi Piace subentrerà un semplice Segui. Nello specifico, il design e tutta l’interfaccia grafica verranno resi più semplici, più puliti e più intuitivi. In questo modo, per i followers sarà ancora più immediato e facile seguire tutte le informazioni riguardo una determinata pagina. Come dichiarato, infatti, “a differenza dei Mi Piace, sono i followers a rappresentare di più le persone che sono interessate a ricevere aggiornamenti su una determinata pagina”.

Oltre a questo, sono in arrivo altre novità. Verrà ad esempio introdotto un nuovo news feed dedicato alle pagine che permetterà ai proprietari di interagire ancor di più con i followers e con i colleghi e sarà possibile seguire determinati trend e partecipare alle conversazioni. Dal punto di vista della sicurezza, verranno poi implementate alcune misure per individuare determinate attività che non sono permesse su Facebook (come discorsi che incitano all’odio e alla violenza).