Dopo il grande successo di Breaking Bad, Bryan Craston torna con una nuova serie sul mondo della giurisprudenza, ecco Your Honor. Brian Craston, dopo il successo ottenuto con Breaking Ber, è di sicuro uno degli attori più apprezzati in circolazione. Ora il nostro beniamino è tornato con una serie, distribuita da Sky Atlantic, sul mondo della giurisprudenza che si preannuncia già un prodotto molto interessante.

Benché la fama di Craston sia dovuta prevalentemente, come già accento, al successo ottenuto con Breaking Bad, l’attore è sulle scene da moltissimo tempo. Una delle interpretazioni più memorabili è senza dubbio quella offerta nella serie Malcolm in The Middle nel ruolo di Hal, il capofamiglia dei nostri protagonisti. Ma torniamo a Your Honor.

Your Honor: cosa aspettarsi dallo show

La nuova serie TV di Sky Atlantic si addentra nel mondo della giurisprudenza americana; Michael Desiato, un giudice integerrimo, dovrà scendere a compromessi con la propria etica per cercar di salvare proprio figlio, il tutto condito da continui colpi di scena e una trama mai banale. Tra famiglie mafiose e colpi di scena la miniserie sembra essere tra i prodotti di punta dell’anno.

Al centro della narrazione la moralità e le sue sfumato; quanto si è disposti a sacrificare dei propri principi per aiutare una persona cara?! La serie, composta da 10 episodi, è stata lanciato lo scorso 24 febbraio e può essere vista sulla piattaforma di streaming NOW TV. Se siete fan di Bryan Craston questa resta assolutamente una serie da non perdere, quindi corrette a guardarla!