You è la serie Netflix, lanciata nel 2018, che racconta delle vicende di Joe Goldberg, un uomo il cui interesse per una sua cliente si trasforma molto presto in una vera e propria ossessione. Lo stalking d’altronde è un tema tanto delicato quanto attuale, un fenomeno che può causare seri problemi, sia fisici che psicologici, a chi ne è soggetto.

La serie ad oggi presenta due archi narrativi ben distinti, uno per stagione; al termine della prima infatti il protagonista dello show, interpretato da Penn Badgley, si trasferisce a Los Angeles da New York. Qui il ragazzo finisce per vivere le stesse emozioni disturbate nei confronti di un’altra donna la chef Love Quinn. I fan dunque sono ancora in attesa di scoprire il proseguo della storia dopo il finale della seconda stagione.

You: quando arriva la terza stagione?

Purtroppo per i fan dello show distribuito da Netflix però non arrivano belle notizie. La terza stagione di You sarebbe prevista entro la fine dell’anno; tuttavia le difficoltà di portare a casa le riprese a casa della pandemia di Covid-19, che da ormai più di un anno sta affliggendo il mondo, si fanno sentire.

Poche certezze dunque in merito alla data, tuttavia sappiamo che la serie sarà composta da 10 episodi e permetterà di approfondire numerosi aspetti della narrazione. Inoltre dai rumors giunti fino ad oggi il cast dovrebbe vedere l’aggiunta di numerosi volti nuovi alcuni dei quali già conosciuti al grande pubblico attraverso altre serie Tv. Non resta dunque che attendere qualche informazione in più sulla data ufficiale di lancio dello show.