WhatsApp: spiare il partner non è poi così difficile, ecco il trucco gratis

Sarebbe estremamente utile trovare un’applicazione satellite che riuscisse a spiare le persone su WhatsApp. Ovviamente tutto questo sarebbe illegale al 100%, ma è quanto desiderano tantissimi utenti iscritti alla piattaforma di messaggistica.

Questo tipo di pratica è stato praticamente debellato già qualche anno fa, da quando le applicazioni che prima riuscivano a spiare le persone non funzionano più. Ad oggi sono in tanti coloro che hanno paura di finire sotto occhi indiscreti, soprattutto mentre chattano. C’è però un particolare: come detto già qualche riga più in alto, non esistono più applicazioni in grado di spiare WhatsApp e le chat altrui. Allo stesso tempo, secondo le ultime testimonianze, esisterebbe una nuova applicazione in grado di conoscere quelli che sono i movimenti.

WhatsApp: con questa nuova applicazione potete sapere quando una persona entra o esce dalla piattaforma

WhatsApp è l’applicazione più utilizzata al mondo e in quanto tale necessita di sistemi di protezione di altissimo livello. Le segnalazioni degli utenti però avrebbero portato alla luce una nuova applicazione in grado di ficcare il naso negli affari altrui.

Si tratta di Whats Tracker, applicazione di terze parti che tutti possono scaricare per scoprire i movimenti del proprio partner o di qualsiasi altra persona. Basta infatti scaricare l’applicazione che peraltro è gratuita e tenerla attiva in background. In questo modo potrete monitorare una o più persone tra i vostri contatti e sapere a che ora entrano su WhatsApp e a che ora escono con tanto di notifica istantanea. L’applicazione oltre ad essere gratuita per il momento è anche legale.