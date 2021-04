The Umbrella Academy ha fin dal suo lancio catturato l’attenzione di tantissimi utenti Netflix che adesso, dopo la seconda stagione, attendono la terza. Lo show racconta di un gruppo di ragazzi con dei poteri speciali che nel corso degli anni sono stati adottati da un eccentrico signore; durante il corso dello show si scopriranno le vere intenzioni del padre adottivo dei nostri protagonisti.

Lo show come detto è subito stato amato dagli utenti di Netflix che non vedono l’ora di scoprire il proseguo della storia dopo il cliffhanger del finale della seconda stagione. Ma a che punto sono le riprese? Tra quanto potremo gustarci la tanto agognata terza stagione dei The Umbrella Academy? Le nozione non sono confortanti.

The Umbrella Academy: ecco cosa si sa sulla terza stagione

Com’è ovvio che sia le riprese della terza stagione della serie Netflix stanno procedendo a singhiozzo a causa della pandemia e dei protocolli di protezione dal contagio. Questo ha causato un’ovvia dilatazione dei tempi di posa. Durante un’intervista a Collider, Tom Hopper, che presta il volto al possente Luther, ha dichiarato che. “Le riprese dureranno molto più a lungo”; un’informazione vaga ma che di sicuro non farà felici i fan.

Di contro però arrivano anche belle notizie; dopo il suo coming out e la decisone di avviare un processo di transizione, l’attore Eliot Page, per stessa ammissione dell’ideatore e sceneggiatore Steve Balckman, ha iniziato le riprese della nuova stagione con un entusiasmo senza precedenti che sta coinvolgendo l’intera troupe; adesso dunque non resta che aspettare l’uscita della terza stagione.