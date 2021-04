MediaWorld convince tutti gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale assolutamente interessante, e ricca di occasioni che possono davvero aiutare a risparmiare molto più del previsto o di quanto immaginato in precedenza.

Il volantino è attualmente attivo in ogni singolo negozio fisico dislocato sul territorio nazionale, ma gli stessi identici prezzi sono inoltre raggiungibili nel momento in cui deciderete di collegarvi da casa al sito ufficiale dell’azienda. In questo secondo caso è previsto il pagamento della spedizione diretta al proprio domicilio, indistintamente dalla cifra raggiunta o dalla categoria merceologica dei prodotti effettivamente scelti.

MediaWorld: quali sono le offerte da non mancare

Per voler risparmiare il più possibile, dovreste acquistare un mezzo legato alla cosiddetta mobilità elettrica, poiché a tutti gli effetti il volantino MediaWorld si basa principalmente su tale categoria di prodotti. Nonostante ciò, sfogliandone le pagine si possono scovare anche interessanti occasioni in grado di aiutare la maggior parte di noi a risparmiare molto più del previsto, anche nel momento in cui si decidesse di acquistare uno smartphone di ultima generazione.

Da segnalare infatti la presenza di forti riduzioni applicate ai cosiddetti prodotti Apple, in particolare si ritrovano iPhone 12 disponibile a 899 euro, scendendo poi verso iPhone 11 il cui prezzo è oggi di 699 euro, ma anche un ottimo iPhone 11 Pro, attualmente disponibile all’acquisto alla cifra finale di 879 euro, tutti in versione sbrandizzata e con garanzia di 24 mesi.